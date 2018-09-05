1170 ساعة تدريبية ببلدية العين في النصف الأول

المصدر: العين ــ داوود محمد

عقد مكتب البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة العين- والذي يعمل تحت إشراف دائرة التخطيط العمراني والبلديات - 19 ورشة عمل تدريبية، خلال النصف الأول من هذا العام وذلك من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، شملت 1170 ساعة تدريبية حققت نسبة رضى 80 بالمئة وتوعية موظفي النظام البلدي، إضافة إلى توعية الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.

وأكدت البلدية في تقرير لها انه تم عقد 9 ورش تدريبية للكيانات في قطاع البناء والإنشاء، شارك فيها 139 موظفا من مهندسي كيانات قطاع البناء والإنشاء، قاموا بإنجاز 417 ساعة تدريبية، شملت مجالات عدة منها المتطلبات الأساسية للكيانات منخفضة المخاطر، الإبلاغ والتحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية، العمل في المرتفعات والسلامة الكهربائية.

من جهة أخرى وضمن حرص البلدية في تطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، قام مكتب البيئة والصحة والسلامة بتدريب موظفي البلدية في مجال السلامة والصحة المهنية،حيث انجز المشاركون من النظام البلدي البالغ عددهم 143متدرباً 753 ساعة تدريبية شملت مجالات العمل في المرتفعات، الإبلاغ والتحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية، تقييم وتحليل مخاطر السلامة والصحة المهنية، تصاريح العمل، مبادئ السلامة والصحة المهنية.