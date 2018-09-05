برنامج «رحلة المستقبل 2» يستعرض تجربة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي

المصدر: دبي - البيان

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المحطة السابعة من برنامج «رحلة المستقبل 2»، التي تناولت الابتكار الحكومي في الإمارات من خلال استعراض تجربة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومكتب دبي الذكية.

وقال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يشكل برنامج رحلة المستقبل فرصة للبحث في أفضل الوسائل والأدوات المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة وتنافسية القطاعات الحكومية وتعزيز مساعي دولة الإمارات الحثيثة في مواكبة النمو المستقبلي. وأضاف: إن دولة الإمارات، ومن خلال التجربة المتميزة لإمارة دبي، تمكنت من الارتقاء في أداء جميع القطاعات والتحول إلى نموذج يحتذى به في تميز العمل الحكومي، وذلك عبر توظيفها لأفضل التقنيات الحديثة والحث على الابتكار وتحويله إلى ثقافة ومنهج يسهم في تحقيق أعلى نسبة من الكفاءة الوظيفية ومعدلات قياسية في رضا وسعادة المتعاملين.

جلسات

وأكد أن تنظيم جلسات حوارية تفاعلية تتناول الابتكار وتطبيقاته يسهم في تمكين العاملين في القطاع الحكومي من التعرف إلى أحدث الابتكارات الذكية الداعمة للتطلعات الحكومية والاطلاع على سبل التوظيف الأمثل للتقنيات الذكية، والتي تصب جميعها في خدمة المساعي الوطنية لتحقيق غايات «خطة دبي 2021» في بناء مدينة ذكية.

وشاركت في الجلسة الأولى من البرنامج التي تناولت الابتكار الحكومي شذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث أشارت إلى أن المتعامل أصبح أكثر مشاركة واطلاعاً، وأصبح يهتم أكثر بالابتكار، وقالت: «هنا تبرز أهمية وضع خطط استراتيجية لتطوير الابتكار ومنهجياته، ودولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها وضعت رؤية طموحة لتحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأكدت أن الابتكار أصبح ضرورة وحاجة ملحة لتحقيق التطور والتقدم والبقاء في إطار المنافسة، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في كونه أداة رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للحكومات، لأن المنافسة هي الأساس في سوق العمل، والحكومات والشركات القادرة على الابتكار هي التي تمتلك القدرة على البقاء والمنافسة عالمياً، وتحقيق الإنجازات وضمان حياة أفضل.

وقالت الهاشمي إن دولة الإمارات تسعى لتجسيد هذه الرؤية بأن تكون مختبراً عالمياً للابتكار، وقد حرصت على توفير جميع القدرات والإمكانات التي تسهم في تحقيق ذلك.