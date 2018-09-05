«طرق دبي» تنجز 8500 معاملة عبر مركز الخدمات الذكي خلال شهرين

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد معاملات مركز هيئة الطرق والمواصلات الذكي 7/‏‏24 والتابع لمركز إسعاد المتعاملين بأم رمول، أكثر من 8500 خلال شهرين فقط من تاريخ تدشينه.

وقال أحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لإدارة خدمة المتعاملين بالهيئة إن المركز الذكي 7/‏‏24 استطاع إنجاز أكثر من 8500 معاملة منذ افتتاحه منذ شهرين، وهو أول مركز ذكي يعمل بدون موظفين على مستوى حكومة دبي ويقدم خدماته على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، وإن المركز يشتمل على عدد من خدمات الجمهور وهي: الاستعلام عن المخالفات ودفعها، وخدمات ترخيص المركبات، وتجديد ملكية مركبة، واستبدال ملكية مركبة فاقد /‏‏ تالف.

وتجديد رخصة القيادة، واستبدال رخصة القيادة فاقد /‏‏ تالف (خدمة إضافية جديدة)، وبطاقات المواقف الموسمية، وبطاقة مواقف موسمية جديدة، وتجديد بطاقة المواقف الموسمية، وإصدار الشهادات، وإصدار شهادة امتلاك مركبة، شهادة استرداد التأمين، وشهادة خبرة السائقين (خدمة إضافية جديدة)، وشهادة عدم امتلاك مركبة، شهادة براءة ذمة، موضحاً أن هذه الخدمات يمكن الحصول عليها من خلال جهازي الخدمة الذاتية «الكيوسك» المتوفرين بالمركز.

وأضاف: إن معاملات التقديم على البطاقات الموسمية للمواقف استحوذت على 26% من إجمالي المعاملات، تليها خدمة تجديد رُخص القيادة بمعدل 25%، ثم خدمة تجديد ملكية مركبة بنسبة 21%، وتوزعت معدلات باقي الخدمات على العدد الإجمالي، موضحاً أن مركز7/‏‏24 الذكي يتسم بتوفير جهاز صراف آلي يتيح للمتعاملين استخدام محافظهم الإلكترونية لدى الهيئة، فضلاً عن احتوائه على ركن به عدة أجهزة حاسوب تمكّن الشركات من تقديم معاملاتها للهيئة، إضافة إلى جهاز للمشروبات والأكلات الخفيفة للمتعاملين، الأمر الذي يسهم في رفع معدل رضاهم، ويوفر بيئة خدمات حكومية مثالية.

وفي سياق متصل، أكد محبوب أن الهيئة لديها خطط افتتاح مركزين ذكيين جديدين مع نهاية العام، مع توفير أجهزة لوحية يستطيع المتعاملون من خلالها تسجيل اقتراحاتهم وشكاواهم، وأجهزة إلكترونية، موضحاً أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة وصل إلى 15 جهازاً سيتم زيادتها إلى 20 جهازاً مع نهاية العام.