جولة تفتيشية في عجمان لمراقبة الأسعار في المكتبات

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان جولة ميدانية على المكتبات العامة في الإمارة لمراقبة الأسعار ومخالفة المكتبات غير الملتزمة بالقوانين، وذلك في إطار جهود الدائرة المتواصلة بضرورة الالتزام والتأكد من عدم زيادة الأسعار والالتزام بالقوانين.

خطوة

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص الدائرة على حماية المستهلك ومكافحة أعمال الغش التجاري ومراقبة السلع والبضائع من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية والجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الدائرة بغية تأمين الأسواق الاستهلاكية في إمارة عجمان واتخاذ مختلف الإجراءات الرادعة وفق القانون.

وأكد ماجد ناصر السويدي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية التزام الدائرة المطلق في تقديم أرقى الخدمات لحماية المستهلك والحرص على مكافحة أعمال الغش التجاري بمختلف أنواعه وأشكاله، كما شدد على الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة بمختلف أقسامها وإداراتها للتأكد من سلامة السلع والبضائع الموجودة في الأسواق ومراقبة الأسعار.

خطة

جدير بالذكر، أن هذه الجولات التفتيشية تندرج ضمن إطار خطة الإدارة السنوية للحد من الظواهر السلبية كرفع الأسعار دون مُبرر وغيرها من الممارسات والمخالفات، حيث تقوم الدائرة بشكل مستمر بدورها الرقابي والتنظيمي في مكافحة الغش التجاري، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من الأسعار وسلامة المنتجات المعروضة في المكتبات العامة ومختلف منافذ البيع ومراكز التسوق.