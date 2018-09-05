«الأصفري» يخفض درجات الحرارة اعتباراً من الغد

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

أكد ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، أنه بحلول موسم الأصفري غداً 6 سبتمبر الجاري، وهو أول فصل الخريف، تنخفض درجات الحرارة على جميع مناطق الدولة ويشعر السكان بتحسن ملموس في الجو.

وأشار إلى أن موسم الأصفري يعد الحد الفاصل بين أجواء الصيف شديدة الحرارة وأجواء الخريف المعتدلة، حيث يشهد درجات حرارة عظمى لا تزيد على 40 في أوله، وصغرى لا تزيد على 25 درجة على المناطق الساحلية، وبحلول نهايته منتصف أكتوبر المقبل لا تزيد درجات الحرارة العظمى على 35 درجة مئوية، والصغرى على 20 درجة مئوية.

وأوضح أنه مع بداية موسم الأصفري تبدأ ملاحظة التغيرات الفعلية في الجو خاصة خلال الليل ووقت الفجر، وتظهر ملامح فصل الخريف في الخليج العربي بالتغير الملموس للجو من الحرارة العالية ولهيب الصيف إلى اعتدال الجو مساءً، مع فرصة لتشكل ضباب خلال الفجر والصباح الباكر بصورة متكررة، ويكون البحر هادئا حيث يعد أفضل المواسم للصيد البحري.

وأشار إلى أنه يأتي بعد موسم الأصفرى موسم «الوسم» والذي يعد أفضل أوقات المطر في الجزيرة العربية، ويشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة مصحوبا بتكون الضباب.

وبين أن السحب المتدفقة من الشمال والشمال الغربي هي السحب السابقة على دخول «الوسم» وهو أفضل أوقات المطر النافع، تسمى «وسوم الأصفري» و كذلك «قلايد الوسم» - مأخوذة من القلادة وهي زينة النساء- وهذا حال السماء فهي تتزين بالسحب المتفرقة تتزين بها السماء، ‏‏و قد تصاحبها بعض الأمطار مع نهاية الأصفري في النصف الأول من أكتوبر.