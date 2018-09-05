«الفجيرة للموارد الطبيعية» تدعو موظفيها للإبداع والتفكير خارج الصندوق

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلق فريق السعادة المؤسسي في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ورشته الأولى تحت شعار (الإبداع والتفكير خارج الصندوق) وتستمر على مدى يومين متتاليين، وذلك ضمن جهودها ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في مهارات موظفيها وإمكاناتهم، والعمل على تنميتها وتطويرها، بهدف بناء شخصيات قيادية مبدعة وملهمة في الحياة الاجتماعية بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل.

كما تهدف الورشة التي حضرها عدد كبير من الموظفين المهتمين في هذا المجال إلى كسر الروتين والتخفيف من ضغوطات العمل والوصول بهم لأعلى مستويات السعادة والولاء الوظيفي والتي تعتبر عاملاً أساسي للتميز والابتكار في العمل.

وقدمت الموظفة بشاير عبَّاد منسقة مبادرات فريق السعادة المؤسسي خلال الورشة شرحاً وافياً حول كيفية تشجيع العقول على التفكير خارج الصندوق بطريقة إبداعية، وتحدثت عن الإلهام وطرق الإلهام، وتطرقت إلى عرض 17 وسيلة لتحفيز الإبداع وتوليد الأفكار الإبداعية لما له من نتائج طيبة في الحياة الاجتماعية والعمل.