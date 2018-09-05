بلدية أبوظبي تطلع على المشاريع التشغيلية لدى «طرق دبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت بلدية مدينة أبوظبي على مقارنة معيارية بشأن المشاريع التشغيلية وإدارة الأصول في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي بهدف إجراء المقارنات المعيارية بين البلدية وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، حيث تعكس هذه الزيارات حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة وتبادل الخبرات بهدف توظيفها في تحسين الأداء وخدمة المجتمع.

كما اطلع الوفد على منهجية العمل والإجراءات المتبعة لدى هيئة الطرق والمواصلات فيما يخص مشاريع الصيانة والتشغيل.

من جانبهم أكد ممثلو هيئة الطرق والمواصلات خلال الاجتماع أهمية تعزيز العمل المشترك ولا سيما على صعيد المشاريع الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات وبين بلدية مدينة أبوظبي.

وقدم فريق عمل هيئة الطرق والمواصلات عرضاً تقديمياً يختص ببرامج ومشاريع إدارة الأصول الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى أساليب رفع كفاءة وتطوير الأصول، حيث تمت مناقشة عدة جوانب فنية خلال هذا العرض بالإضافة إلى الدروس المستفادة والتجارب المكتسبة في صيانة وإدارة الأصول خلال السنوات السابقة.