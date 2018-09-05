جمال الجسمي:الإنسان أساس التنمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «إن اختيار اثنين من شباب الإمارات ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين ضمن محطة الفضاء الدولية وهما سلطان النيادي وهزاع المنصوري، ما هو إلا ثمرة رؤية القيادة الرشيدة، التي أدركت أن الإنسان هو أساس التنمية والتعليم والثقافة هما أساس تقدم الدول ورفعتها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤسس لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة السباق العالمي لارتياد واكتشاف الفضاء، في ظل رؤية قيادة الدولة الرشيدة في القطاع العلمي، والبحث العلمي».