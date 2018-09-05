«حميد الخيرية» تخصص 3 ملايين درهم سنوياً لدعم المقبلين على الزواج

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عن تخصيص 3 ملايين درهم سنوياً لدعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج وتوفير أثاث المسكن، إضافة إلى دفع نصف قيمة حفل الزفاف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة القاعات الكبرى التابعة لجمعية أم المؤمنين النسائية في عجمان.جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق في المجالات الاجتماعية ومد يد العون لجميع أفراد المجتمع وذلك بمقر مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين المؤسسة وجمعية أم المؤمنين النسائية في تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الإمارتية وتعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية.وذكرت أن المؤسسة خصصت 3 ملايين درهم سنوياً لدعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج للمرة الأولى، بشرط عدم تلقي المستفيد دعماً من مؤسسة خيرية فيما يخص الزواج، وألا يتجاوز راتب الزوج 30 ألف درهم وأن يكون من مواطني إمارة عجمان وتقدم المنحة مرة واحدة فقط، كما توفر المؤسسة الأثاث المنزلي وذلك تسهيلاً على الشباب في بدء الحياة الزوجية.

وأكدت النعيمي أن المؤسسة تضع خبرتها في سبيل إسعاد المواطنين والتسهيل عليهم في الزواج وتحمُّل جانب من تكاليف حفلات الأعراس، كما تتحمل النفقات الخاصة بتأثيث مسكن الزوجية الجديد.