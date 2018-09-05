حاكم عجمان يطلع على خطط «الاتحادية للكهرباء»

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على برامج واستراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وخططها بخصوص التوسعات المستقبلية لمحطات التوزيع الرئيسية والفرعية الجاري تنفيذها حالياً وتطويرها في الإمارات عامة، وبما يلبي احتياجات إمارة عجمان المستقبلية حتى عام 2024.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يرافقه محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. واستمع صاحب السمو حاكم عجمان من معالي الوزير إلى شرح مفصل عن خطط الهيئة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وأهم مشاريع النقل والتوزيع، بما يخدم تطوير البنية التحتية في الإمارة حيث يجري الآن طرح مناقصات لإنشاء شبكات نقل وتوزيع وإنشاء خزانات للمياه في مناطق الرقايب والحليو والنعيمية بتكلفة تقدر بـ300 مليون درهم.

كما اطلع سموه من الوزير المزروعي على سير العمل في محطات توزيع الكهرباء التي تم تشغيلها مؤخراً في الإمارة بمناطق التلة والجرف ومدينة الإمارات بتكلفة تقدر بـ 700 مليون درهم.

مشاريع حيوية

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء أن ما يتم تنفيذه من مشاريع حيوية يرجع الفضل فيه لتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يولون اهتماماً كبيراً لرقي الإنسان وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، مشيراً سموه إلى أن تلك المشاريع تسهم في زيادة حجم التنمية، التي تشهدها الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة.

وأثنى سموه على جهود المسؤولين في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وفي مقدمتهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس الهيئة لتوفير جميع الخدمات المتميزة للسكان في إمارة عجمان ومواجهة الطلب المتزايد للمتعاملين على جميع المستويات ولا سيما في توفير التيار الكهربائي وإمدادات المياه من خلال تنفيذ المشاريع، التي من شأنها تطوير الخدمات الحيوية في الإمارة وغيرها خاصة عبر خطة واستراتيجية الهيئة المستقبلية.

ومن جانبه قال معالي الوزير المزروعي: إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً من أجل تطوير البنية التحية التي تلبي حاجة المواطنين والمقيمين في الدولة، وأن الهيئة تعمل على مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة والمياه في الإمارات وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الكهرباء والماء، والتي تعتبر من الأساسيات الضرورية لزيادة عجلة الإنتاج والتطوير والنهضة الشاملة، التي تشهدها الإمارات في جميع الميادين.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.