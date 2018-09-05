«كهرباء دبي» تطلع وفداً أوروبياً على معايير التميز في قطاعاتها

المصدر: دبي - البيان

استضافت هيئة كهرباء ومياه دبي الزيارة المرجعية السنوية للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، للاطلاع على معايير وممارسات التميز التي تتبناها قطاعات الهيئة في جميع نشاطاتها وعملياتها التشغيلية، وتعريف مجتمع الأعمال بها، لا سيما بعد حصول الهيئة على أرفع جائزة تقدمها المؤسسة تقديراً لدور المؤسسات التي حققت مستويات بارزة من التميز المستدام في جميع مجالات نموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

واستقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، يرافقه عدد من النواب التنفيذيين للرئيس وكبار المسؤولين والمديرين بالهيئة، وفد المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الذي ضم 50 عضواً من أعضائها.

وشملت الزيارة مجمع الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي، ومركز المستقبل لإسعاد المتعاملين في مركز ابن بطوطة للتسوق، إضافة إلى مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وقدم مسؤولو الهيئة شروحاً وافية للوفد الزائر حول أفضل الممارسات في إنتاج الطاقة والمياه، والاستدامة، والتميز المؤسسي، والابتكار واستشراف المستقبل، والمسؤولية المؤسسية المجتمعية، باعتبار الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم.

وقال الطاير: «خالص الشكر والتقدير لأعضاء المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) لحضورهم للاطلاع على أفضل الممارسات، التي نتبناها في الهيئة لتعزيز مسيرة التميز والريادة؛ مستنيرين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».