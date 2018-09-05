اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي تناقش خطة العمل التنفيذية

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة اجتماعها الثاني للعام الجاري لمناقشة الوضع الراهن لتنفيذ متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وخطة العمل التنفيذية لها.

وخلال الاجتماع تطرق الأعضاء إلى عدد من المواضيع المهمة منها الوضع الراهن لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، ودليل الأمن البيولوجي في المختبرات، والإصدار الثاني لدليل آلية التعامل مع النفايات البيولوجية، واستراتيجية الأمن الحيوي لإمارة أبوظبي.

كما ناقش الأعضاء مشروع نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي والذي يهدف إلى الإبلاغ عن البؤر المرضية والآفات الزراعية ومتابعتها، والبلاغات المتعلقة بالسلامة الغذائية في الدولة، بالإضافة إلى مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، والذي يمثل أحد المراحل المهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، حيث يخدم الأهداف الداعمة للاستراتيجية المتمثلة في بناء نظم وقدرات ربط واتصال بين الجهات المعنية.

وأكد الزيودي أهمية هذا الاجتماع والذي يشكل عنصراً أساسياً في جهود اللجنة الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2013 تحت شعار «أمن بيولوجي متكامل».وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية قامت بوضع استراتيجية الأمن البيولوجي لتعزيز الأمن البيولوجي من خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية.