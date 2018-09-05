محمد بن زايد يبحث العلاقات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ في أبوظبي، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والوزير الفرنسي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وحرصهما على الدفع بهذا التعاون والعمل المشترك إلى آفاق مستقبلية أرحب بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.