أحمد بن شعفار: الاختيار مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي وعربي

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بمناسبة الإعلان عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب وحكومة الإمارات، بمناسبة هذا الاختيار المشرف لأول رائدي فضاء عرب من الإمارات، والذي يعد مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن إماراتي وعربي».

وأضاف: «إن هذه الخطوة تترجم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ابن الإمارات قادر على معانقة الفضاء، ورؤيتنا التي بدأناها منذ 12 عاماً لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها، ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز هو تتويج لإنجازات القيادة الرشيدة التي أمنت بعمق ودعمت أبناء الوطن، وفق استراتيجية ورؤى استشرافية داعمة وممكنة للمستقبل».

وأضاف: «إننا في «إمباور» نتقدم بأحر التبريكات والتهاني، إلى رائدي الفضاء هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي، ونتمنى لهما التوفيق والتألق في مهمتما التي ستحمل أحلامنا وآمالنا إلى الفضاء».