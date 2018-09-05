شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات «قمة مدن المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الخامسة من قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2018، والتي تختتم فعالياتها اليوم في دبي.

وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن المشاركة في القمة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع قطاعات ومؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية.

وأكد أهمية القمة والتي حضرها عدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وأكثر من 750 مشاركاً و70 خبيراً دولياً في كونها تقدم نظرة مستقبلية تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في بناء المدن الذكية والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحالية والتكنولوجيات المتطورة.

ويناقش الخبراء المشاركون في القمة العديد من القضايا المهمة التي تمثل توجه الحكومات للسنوات المقبلة وأبرزها الذكاء الاصطناعي والحكومة الذكية ومعالجة البيانات الضخمة وأمن المدن والتنقل الذكي والبنية التحتية الذكية والاستدامة.