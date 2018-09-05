محمد بن سعود: قيادتنا لا تدّخر جهداً في دعم الشباب

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل تقديم الدعم لتمكين قادة المستقبل من المشاركة في صنع القرار وتوظيف الكفاءات الشبابية والكوادر الإماراتية في تنفيذ الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات وتشجيعهم على تمثيل بلادهم في المنظمات والهيئات الدولية خارج الدولة.

وثمّن سموه خلال استقباله أمس معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب جهود شباب الإمارات للمساهمة بصورة إيجابية في تعزيز مكانة الدولة وريادتها إقليمياً وعالمياً من خلال تقديم الحلول والتصورات المستقبلية التي من شأنها مواجهة التحديات التي تواجههم ليتمكنوا من المساهمة في تطور المجتمع في مختلف المجالات.واطلع سموه على خطط وبرامج مجلس الإمارات للشباب الرامية إلى تمكين الشباب من توظيف طاقاتهم وقدراتهم خدمة للوطن وتعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

خطط

من جانبها أشادت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي بدعم سمو ولي عهد رأس الخيمة للشباب ومجلس شباب رأس الخيمة للقيام بدوره بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في وضع الخطط والاستراتيجيات لبناء جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم في مواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة والمهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية وعدد من المسؤولين.