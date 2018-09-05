حملة للتوعية المرورية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

نفذت إدارة المرور والدوريات في أم القيوين منذ اليوم الأول لعودة الطلاب إلى المدارس حملة مرورية توعوية «العودة إلى المدارس» أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي على مستوى الدولة.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين إن هذه الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر تهدف إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها بشكل يضمن السلامة المرورية للطلاب ومستخدمي الطرق.

وأوضح أن إدارة المرور والدوريات قد وضعت خطة عمل بالتنسيق مع إدارة مراكز الشرطة والشركاء لتأمين الطرق المؤدية إلى المدارس.