تعزيز الوقاية والسلامة في مراكز أطفال «الربع قرن للقادة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة الوقاية والسلامة ورشة الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود بعدد من مراكز الأطفال التابعة لمؤسسة الربع قرن للقادة والمبتكرين، وحديقة أبوشغارة ومتاحف الشارقة، إذ إن الطريق الأقصر لعقول الأطفال هي الشخصيات الكرتونية، التي تتناسب مع أعمارهم وأفكارهم، ويتسم سلوكها بالمرح، فمن خلال هذه الشخصيات نمد الأطفال بالقيم والقواعد الخاصة بالوقاية والسلامة بكل سلاسة ومرونة، حيث تمثل هذه الشخصيات علامة فارقة لدى الأطفال ترمز إلى المرح والفائدة.

وتشير ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي بهيئة الوقاية والسلامة، إلى أن شخصيتي سلامة وحمود تسهم في ترسيخ القيم الوقائية لدى الأطفال وتحضهم على المعرفة والتعلّم بأسلوب لا يخلو من المرح والتسلية. وأضافت: «نظراً لأهمية سلامة أبنائنا طورنا من شخصيتي سلامة وحمود خلال العام الجاري للوصول لكافة الأطفال بمختلف أعمارهم ومراحلهم التعليمية».

وعن الدور الذي قامت به الشخصيات الكرتونية، توضح السويدي أنها استطاعت الترويج بشكل مباشر وواضح لإجراءات الوقاية، وللأفكار والرسائل التوعوية التي تعمل الهيئة على نشرها في أوساط المجتمع، ونعتقد أن دور الشخصية وما لعبته في مجال السلامة أدى إلى رفع مستوى التوعية لدى الأطفال الأمر الذي أسهم في انخفاض الحوادث والإصابات التي يتعرض لها الأطفال.