دعوة إلى تعزيز سلامة الطلاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دعا قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي أولياء الأمور، والهيئات التعليمية والطلبة والطالبات، إلى ضرورة، تقديم الدعم والتوعية، وتعزيز توعية الطلاب بإجراءات سلامتهم، وحمايتهم من المخاطر.

وهنأ اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير القطاع، طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد 2018 ـ 2019، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي، على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات والفعاليات، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً مفعما بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بمختلف مراحلهم التعليمية.

وأكد أن شرطة أبوظبي تعتبر شريكاً استراتيجياً للمؤسسات التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية ومعرفية آمنة، تحفز الأبناء على العطاء الدائم، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في وطن الخير والعطاء.