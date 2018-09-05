شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان «فرحة عيد»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في المهرجان الصيفي الترفيهي تحت شعار «فرحة عيد» والذي نظمته مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بأبوظبي، وذلك بمركز دلما مول التجاري.

وأكد العميد علي البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، بقطاع أمن المجتمع حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية لافتاً إلى أن الاهتمام بالقُصر يعتبر من ضمن أولويات القيادة الرشيدة، إيمانا منها بأهمية دورها في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة بمختلف المجالات.

واشتملت فعاليات المهرجان على ورش عمل تنشيطية للأطفال، وعروض للطبول الأفريقية، والسيرك، والفقاعات، والشخصية الكرتونية، وفقرة المسابقات والجوائز، وعرض للكلاب البوليسية وسط إعجاب الجمهور.

يذكر أن الجهات المشاركة من شرطة أبوظبي تتضمن مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة التفتيش الأمني (K9) بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، ومركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، ومركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، إلى جانب مشاركة إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع.