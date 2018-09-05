جائزة خالد المنهالي تكرّم 38 طالباً من أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

تكرم الأمانة العامة لجائزة خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي مساء اليوم 38 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصف الثاني عشر والثانويات التكنولوجية التطبيقية والفنية وأوائل الثانوية العامة من أصحاب الهمم على مستوى الدولة للعام الدراسي 2017 ـ 2018.

ويشهد حفل الجائزة في دورتها السادسة والذي يستضيفه نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي عدد من المسؤولين في القطاع التربوي في الدولة وأولياء أمور الطلبة المكرمين. وتشمل الجائزة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة من الطلبة ذوي الهمم في مدارس التعليم العام والخاص بالقسمين العلمي والأدبي، وأوائل الثانوية العامة والثانويات التكنولوجية والتطبيقية والفنية، وفئة الأول والثاني على مستوى الدولة (العلمي والأدبي).