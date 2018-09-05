سفير الدولة يحضر مراسم التقرير الخاص بالرئيس المكسيكي

حضر أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية مراسم التقرير الـ 6 والأخير، الذي ألقاه رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو، واشتمل على إنجازات هذا العام والسنوات الـ 6 الماضية في جميع المجالات، مبرزاً دور المكسيك الريادي سواء في الأسواق الدولية أو في المحافل متعددة الأطراف.

وتميزت المراسم بأنها آخر تقرير حكومي يقدمه الرئيس قبل تسليم الرئاسة للرئيس الجديد لوبيز أبرادور.

والتقى سفير الدولة على هامش المراسم عدداً من الشخصيات الحكومية، ومن السلك الدبلوماسي ورجال أعمال. مكسيكو سيتي - وام