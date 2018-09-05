«زايد للثقافة الإسلامية» تنفذ 12 دورة للمهتدين الجدد في 6 أشهر

المصدر: العين - وام

استفاد 243 من المهتدين الجدد المنتسبين للدراسة في دار زايد للثقافة الإسلامية من 12 دورة مهنية نفذتها الدار في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف تنمية مهاراتهم والمساهمة في تحقيق الارتقاء الوظيفي لهم.

وشمل برنامج هذا العام عددا من الدورات التدريبية المهنية مثل الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق والأشغال اليدوية بالإضافة إلى أساسيات الحاسب الآلي والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي ودورة البلاط والنحت الإسلامي وغيرها. وتأتي الدورات تجسيدا للأهداف السامية لدار زايد للثقافة الإسلامية لتأهيل المهتدين الجدد ورفع مستوى المهارات المختلفة لديهم ودمجهم في مجالات العمل المختلفة.