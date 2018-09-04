سفارة الدولة في اليابان تنصح المواطنين بأخذ الحيطة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نصحت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في طوكيو مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية المعنية، وذلك تزامناً مع إعصار جيبي.

كما دعت المواطنين للتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي 00817041972525 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444، وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى