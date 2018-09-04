الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم ان يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة غرباً.

وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

أما حلة بحر الخليج العربي فمتوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:07 والمد الثاني عند الساعة 20:20 والجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:32 وفى بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 07:10، والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 00:04

وفيما يلى درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 32 85 25

دبي 43 33 60 20

الشارقة 44 29 70 20

عجمان 43 33 70 20

أم القيوين 42 29 75 25

رأس الخيمة 41 30 65 20

الفجيرة 35 30 85 55

العين 44 32 55 20

ليوا 45 28 90 15

الرويس 42 31 90 20

السلع 43 30 90 20

دلما 39 32 85 45

طنب الكبرى 37 31 80 40

طنب الصغرى 37 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40