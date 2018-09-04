سلطان القاسمي:مشروع فضائي عالمي متميز

المصدر: الشارقة - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي اللذين تم اختيارهما كرواد فضاء ضمن ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن فخره بهما وفخر واعتزاز ليس دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب بل والأمة العربية والإسلامية، وتمنى سموه لكلا الشابين التوفيق والنجاح في مهمتهما العالمية الفضائية، كما قدم سموه التهنئة لجميع القائمين على المشروع الفضائي الذي وصفه سموه بالمشروع الفضائي العالمي المتميز.