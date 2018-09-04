هزاع بن زايد: المنصوري والنيادي شابان مميزان من عيال زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعلان دولة الإمارات أمس- في إنجاز عربي جديد- عن اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس».

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: «هزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي شابان مميزان من عيال زايد اختيرا ليكونا ممثلي الإمارات في رحلتنا إلى الفضاء.. مبروك اختيارهما لهذه المهمة الوطنية الكبيرة، راجين لهما كل التوفيق والسداد، وأن يكونا مصدر إلهام لأقرانهما الشباب في ساحات التميز والإبداع».