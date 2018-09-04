نهيان بن مبارك: العلاقات بين الإمارات والسنغال عميقة مترسخة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره، أمس الأول، بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية «البرلمان» والوفد المرافق له.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام، وإبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان برئيس وأعضاء الوفد البرلماني السنغالي.. مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.. مشيراً إلى الدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في ترسيخ وتوطيد هذه العلاقات ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك لما فيه مصلحة شعبي البلدين.

وتمنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك لرئيس البرلمان السنغالي والوفد المرافق، النجاح والتوفيق في مهمتهم أثناء زيارتهم الرسمية للدولة.وأكد رئيس البرلمان السنغالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، وتوطيد أوجه التعاون مع الإمارات في المجالات كافة.