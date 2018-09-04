«تنظيم الاتصالات»: رائدا الفضاء غرس الوطن المعطاء

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن رائدي الفضاء الإماراتيين هما غرس هذا الوطن الطيب والمعطاء، وثمرة ثقافة تقوم على التطلع نحو المجد والمستقبل؛ ثقافة أرسى دعائمها زايد الخير، طيب الله ثراه، وأكملها من بعده جيل من القادة الذين حفظوا العهد فمنحوا شعبهم حياة رغيدة وسعادة غامرة. وأضاف: «نبارك لهزاع المنصوري وسلطان النيادي هذا الإنجاز، متمنين لهما أن يكونا خير سفيرين للإمارات في الفضاء الفسيح».

من ناحيته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالهيئة، «نحن في صندوق تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات نفتخر بأبنائنا أبناء الإمارات، وسنظل نراهن على كفاءاتنا الوطنية مستمدين هذا الأمر من توجيهات قيادتنا الرشيدة، وهنيئاً للإمارات بروادها».