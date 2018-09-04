نوال الحوسني تقدم خطاب اعتمادها مندوباً دائماً للإمارات في «آيرينا»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّمت الدكتورة نوال خليفة الحوسني خطاب اعتمادها كمندوب دائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إلى عدنان أمين، مدير عام الوكالة، خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي للوكالة بمدينة مصدر في أبوظبي.

حضر الحفل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الذي شغل فيما سبق منصب أول مندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، حيث كانت دولة الإمارات أول دولة تقوم بتعيين مندوب دائم للوكالة في عام 2013.

وقالت الحوسني: «يشرّفني أن أمثل الإمارات في آيرينا. وإنني أجدّد اليوم اعتزازنا وفخرنا في الإمارات باستضافة المقر الرئيسي للوكالة، والتزامنا بدعمها بكافة الوسائل والسبل وعلى جميع الأصعدة، وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها».