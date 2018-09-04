بحث استعدادات استضافة منتدى الأمم المتحدة للبيانات في دبي

المصدر: دبي - البيان

بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي تضم 17 جهة اتحادية، اجتماعها الثالث للعام 2018، وكان المحور العام للاجتماع التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دبي.

وأشادت الوزيرتان بأعمال اللجنة واستعداداتها التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيانات 2018، وهو ثاني مؤتمر عالمي للبيانات وسينعقد أكتوبر المقبل في دبي، وشددتا على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة والعمل بقلب واحد، انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة.

وفي مستهل الاجتماع، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: «تم تشكيل هذه اللجنة في العام 2017 أي قبل سنة و8 شهور، وخلال هذه الفترة حققت إنجازات مهمة، كما أنه أسعدني أن ممثلي هذه الجهات الـ 17 هم من شباب وفتيات الإمارات المتحمسين لتقديم أفضل ما لديهم لهذا الوطن».وقالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: «نحن جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة بلدنا وارتقاء ترتيبه العالمي في مجال التنمية المستدامة، ولا شك أن منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات يشكل منصة مثالية تمكن من عرض إنجازات البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن على الصعيد العالمي».