شرطة رأس الخيمة تدشن دورية «ثقف» المرورية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة دورية «ثقف» المرورية، ضمن جهودها التوعوية في تحسين السلامة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، لتحقيق أعلى المستهدفات في جعل الطرق أكثر أمناً وصولاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في تقليل الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، وذلك بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع وعدد من الضباط.

وأشار القائد العام إلى أن الدورية التي جاءت من فكرة وإعداد المساعد أول أحمد عبد الحميد كندر أحد منتسبي فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات أكدت دور الشرطة تجاه المجتمع في الحفاظ على سلامة أرواح مستخدمي الطريق ودعوة صريحة للجميع بالالتزام بقوانين السير والمرور، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.