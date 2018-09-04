جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يلتقي موردي المدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ممثلاً بوحدة رقابة المستشفيات والمؤسسات التعليمية اللقاء السنوي التشاوري لموردي المدارس في إمارة أبوظبي، بمشاركة دائرة الصحة بأبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة التنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومعهد التكنولوجيا التطبيقية إلى جانب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وذلك في إطار المساعي التي يبذلها الجهاز لتعريف أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودورهم في تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وضمن استعداداته للعام الدراسي 2018-2019.

تعريف

وتناول اللقاء تعريف الحضور من العاملين في مجال توريد الأغذية للمدارس بالجهاز وأهم إنجازاته في مجال التفتيش الغذائي، كما تم إطلاعهم على الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتسليط الضوء على الملاحظات التي تتكرر أثناء التفتيش وأهم الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال العام الدراسي الماضي وأبرز المخالفات التي رصدت أثناء التفتيش، ليقوم أصحاب المنشآت الغذائية بمعرفة الأسباب الجذرية لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لتفاديها مستقبلاً.