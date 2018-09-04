حمدان بن زايد:كوادرنا تسهم في إثراء التقدم العلمي لخدمة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، هزاع المنصوري وسلطان النيادي باختيارهما أول رائدي فضاء إماراتيين.

وقال سموه في تدوينات نشرتها وكالة أنباء الإمارات عبر «تويتر»: «كل التوفيق لهزاع المنصوري وسلطان النيادي باختيارهما أول رائدي فضاء إماراتيين، الكوادر الإماراتية تسهم في إثراء التقدم العلمي لخدمة الإنسانية، وخطوة مهمة لترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال علوم الفضاء».

وأضاف سموه: «طلاب اليوم هم روّاد المستقبل، وبرنامج الإمارات للفضاء سيلعب دوراً محورياً في بناء كوادر وطنية محترفة في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالقطاع».