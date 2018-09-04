«خليفة الإنسانية» تختتم برنامج إغاثة متضرري فيضانات السودان

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أنجز وفد المؤسسة مهمته الإغاثية الأخيرة من برنامج إغاثة للمتأثرين ومساعدة آلاف الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من البلاد حيث قدم المساعدات في منطقة قوشابي بمحلية الدبة في الولاية الشمالية.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية: «إن البرنامج الإغاثي للمتضررين من الفيضانات والسيول في السودان الشقيق يأتي امتداداً للدور الإنساني الرائد للعون المباشر الذي تقوم به دولة الإمارات للوقوف إلى جانب الشعوب التي تتأثر نتيجة العوامل الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات».

أمطار غزيرة

وأضاف المصدر: «أن الوفد استمع إلى شرح من الدكتور عبدالكريم عبدالرحمن معتمد محلية الدبة الذي قال إن السيول والأمطار أدت إلى انهيار 56 منزلاً بشكل كلي و42 منزلاً بشكل جزئي موزعة بين القرى التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في هذه المنطقة المنكوبة.

مساعدات

ومن جهتهم أشاد المستفيدون من المساعدات بمواقف دولة الإمارات الإنسانية التي يشهد لها العالم حيث تكون دائماً بجانب المحتاجين عند الكوارث والنزاعات والحروب مؤكدين أن شعب السودان لن ينسى أن الإمارات ومؤسسة خليفة الإنسانية من أولى المؤسسات الإنسانية التي لبت النداء لتقديم المساعدات العاجلة وتوفير الإحتياجات الأساسية والتخفيف من عبء الفيضانات والسيول.

جهود

وأكد المستفيدون أن مساعدات الإمارات جاءت في وقتها المناسب، داعين الله العلي القدير أن يحفظ الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أطلقت إغاثة إنسانية عاجلة وسيرت طائرة بحمولة 30 طناً من المواد الإغاثية الأساسية وذلك للتخفيف من معاناة متضرري السيول والفيضانات ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء في السودان.