أتمتة إجراءات العقود والمشتريات في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع «تجاري» المنصة الإلكترونية المتخصصة للمشتريات، بشأن أتمتة عمليات وإجراءات المشتريات في الهيئة، وذلك في إطار مواكبة استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، الرامية إلى وقف المعاملات الورقية بحلول عام 2021.

وقع المذكرة في مقر الهيئة كل من يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، وعبدالله الجناحي، رئيس مجلس إدارة «تجاري»، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمعنيين من الجانبين.

وقال يوسف الرضا: «إن مذكرة التفاهم تأتي استجابةً لاستراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقتها العام الماضي، وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة المتمثلة بـ «دبي الذكية»، وهذه المذكرة تمثل مستوى جديداً ومتطوراً من العمل الحكومي الذكي».