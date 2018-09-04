حمد الشرقي: دور مهم لشباب الوطن في دعم التنمية الشاملة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الدور المهم الذي يلعبه قطاع العمل الشبابي في الدولة وإسهاماته المتجددة في دعم التنمية الشاملة وتحقيق رؤية دولة الإمارات في مختلف المجالات، وشدد سموه خلال استقباله، أمس، بقصره في الرميلة أعضاء مجلس الفجيرة للشباب، على أهمية تعاون الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة مع مجلس الفجيرة للشباب لحل أية تحديات قد تواجه شباب الإمارة في مجال التعليم والتوظيف وريادة الأعمال وقضاياهم الراهنة، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق والنجاح في تنفيذ مبادراتهم وخطط عملهم المقبلة.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي قدمه أعضاء المجلس حول المبادرات الرئيسية والمشاريع التي أطلقها ونفذها في دورته السنوية الحالية، واطلع على خطة عمل المجلس المقبلة التي تهدف إلى خلق استدامة في قطاع العمل الشبابي وتسخير طاقاته لخدمة الوطن وتحقيق رؤيته الاستراتيجية الشاملة.

ومن جانب آخر تسلَّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي نسخة من كتاب «قضايا الإنسان» لمؤلفته الدكتورة وفاء أحمد، وذلك خلال استقبال سموه لها أمس في قصره بالرميلة.ويتناول الكتاب عدداً من القضايا الإنسانية والدور الإماراتي المتميز على مستوى العالم في هذا الصدد.