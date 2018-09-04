ولي عهد الفجيرة يبحث العلاقات مع رئيس وزراء قرغيزستان

المصدر: بيشكيك - وام

استقبل رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان محمد غالي أبولغازيف، في مدينة إيسيكول، أمس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية قيرغيرستان لحضور فعاليات مهرجان الألعاب البدوية العالمية.

واستعرض ولي العهد مع رئيس وزراء جمهورية قيرغيرستان العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تطويرها لتحقيق المزيد من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والإنسانية والثقافية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ضرورة العمل المشترك لتفعيل العلاقات الثقافية والتاريخية التراثية المميزة بين الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في فعاليات مهرجان الألعاب البدوية العالمية تندرج في إطار حوار الثقافات وتعزيز جهود التواصل بين أركان التراث الثقافي البدوي الأصيل.

كما قام سموه بجولة إلى معسكر الإمارات، والتقى المشاركين في مهرجان الألعاب البدوية العالمية.رافق سموه في الجولة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، ومحمد حارب بالرصة المحيربي، سفير الدولة غير المقيم لدى قيرغيزستان، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.