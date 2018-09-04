بلدية العين تستقبل 1306 مقترحات إبداعية

المصدر: العين - داوود محمد

أكدت إدارة بلدية العين أن نظام إدارة الإبداع والابتكار استقبل أكثر من 1306 مقترحات من قبل متعاملي وموظفي البلدية، وتم العمل على تطبيق 469 اقتراحاً تطويرياً في مختلف المجالات مثل: «خدمة المتعاملين والموظفين، استشراف المستقبل، الاستدامة البيئية، تطوير البنية التحتية، استثمار أصول وممتلكات بلدية مدينة العين، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها بلدية مدينة العين من خلال تطبيق أفضل الممارسات المبتكرة والمتميزة لتوفير بيئة سعيدة ومبدعة لسكان مدينة الواحات».

وأشارت فاطمة الهرمودي، رئيسة فريق الإبداع والابتكار، إلى أن نظام «إبداع» يستقبل جميع الاقتراحات الإبداعية والأفكار المتميزة من قبل السكان والموظفين علاوة على اقتراحات المؤسسات الحكومية والخاصة، ويوفر من خلاله آلية لتقييم الاقتراحات المقدمة ودراستها ومتابعة تنفيذها، لخلق بيئة حكومية متطورة منهجها التميز والإبداع، وذلك عبر موقع إلكتروني متخصص يتم من خلاله إدخال الاقتراحات وإعطائها أرقام متابعة لمعرفة حالة الاقتراح.

ومن أبرز الأفكار التي تم تطويرها وتطبيقها وتم تقديمها من قبل موظفي بلدية مدينة العين: «مشروع استبدال الأسمدة الكيميائية بأسمدة عضوية، ومشاريع تطوير مسالخ البلدية من الحماية إلى الاستدامة كما تم إنشاء سوق المواشي بجانب المسلخ، أما في مجال استشراف المستقبل فقد تم إطلاق مسابقة تخيل مدينة العين في شهر الابتكار الذي نظمته بلدية مدينة العين خلال العام الجاري».