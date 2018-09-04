شرطة أبوظبي تكثف دورياتها بالقرب من المدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت شرطة أبوظبي، تواجد دوريات المرور على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، والعين، والظفرة، وقاية لطلبة المدارس ومستخدمي الطريق وحفاظاً على سلامتهم، أثناء التوجه إلى المدارس، ومغادرتها.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة أهمية الحفاظ على سلامة الجميع وإدخال البهجة إلى نفوسهم، وبين أنه تم توزيع الورود على المدرسين وأولياء الأمور والطلبة، في لفتة مجتمعية رائعة لإسعاد أفراد المجتمع.

وبدوره دعا العقيد محمود يوسف البلوشي، مدير إدارة المراسم والمهام بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع رجال المرور في تعزيز انسيابية حركة المرور، لتجنب وقوع الحوادث.

وحث قائدي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم وعدم الاقتراب من الحافلات قبل تحركها، وتشغيل إشارة «قف» الجانبية للحافلات عند الصعود والنزول.

وطالب البلوشي الأسر بالانتباه أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن الـ 10 بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشوارع، واستخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير.

وعملت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على تعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس والأماكن التي تشهد ازدحاماً.

وذكر العقيد أحمد محمد الزيودي مدير الإدارة أنه تم منع الشاحنات من دخول مركز المدينة لتسهيل حركة المركبات الخاصة والحافلات للوصول إلى المدارس، وتوعية السائقين بخفض السرعات والالتزام بالتوقف عند وقوف الحافلات المدرسية.

ودعا الآباء إلى الالتزام بقواعد المرور على الطرقات ليكونوا قدوة لأبنائهم، وتعليمهم الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وعدم اللعب في الشارع فترة انتظار الحافلات.