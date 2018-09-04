حملة عن الطرق المثلى لتخزين المنتجات الغذائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي حملة «معاً لسلامة الغذاء»، التي ستستمر فعالياتها على مدار أسبوع ابتداءً من يوم أمس، ويسلط برنامج الحملة الضوء على الطرق المثلى لتخزين المنتجات التي يدخل في مكوناتها البيض.

وافتتح سلطان طاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء بالإنابة، فعاليات الحملة في اللولو هايبرماركت بمنطقة الورقاء بدبي، مشيراً إلى أن فعاليات الحملة ستعقد في العديد من الأسواق في مدينة دبي.

وقال: «يعد مجال سلامة الغذاء جزءاً من حياتنا اليومية، ولذلك تحرص الدائرة دائماً على تنظيم حملات التوعية بشكل مستمر والتركيز بشكل رئيس على التوعية المجتمعية بالممارسات المثالية أثناء عملية التسوق وطهو الطعام، حيث ستركز الحملة على سلامة المنتجات القائمة على البيض مثل «التيراميسو» و«الشوكولاتة» والأطعمة التي يدخل البيض ضمن وصفات تحضيرها، إلى جانب تأكيد أهمية التعامل السليم أثناء الطهو والتخزين.

وأضاف أنه من الضروري توعية الجمهور بالخطوات التي تسهم في عملية الحفظ الأمثل للمنتجات الغذائية، لضمان سلامة هذه المنتجات، إلى جانب التأكيد على شراء البيض المبرد ووضعه في أبرد مكان داخل السيارة.

وأشار إلى الطرق الأكثر أماناً للتعامل مع المنتجات الغذائية أثناء التسوق مثل منتجات اللحوم المجمدة، حيث إنه من الأفضل إدراجها في العربة في نهاية عملية التسوق، إضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة المواد الغذائية المعلبة أثناء شرائها والحرص على التأكد من أن العلب غير تالفة بأي شكل من الأشكال، وبعد الشراء ينبغي أن تؤخذ المنتجات الغذائية إلى المنزل وتخزينها على الفور.

ومن جهتها قالت جهينة حسن العلي، رئيس شعبة التوعية والتغذية التطبيقية، إن الحملة ستكون مستمرة، وفي كل مرة سيتم تناول عنصر معين متعلق بسلامة الأغذية كمحور في الحملة.