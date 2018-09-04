محمد بن زايد يستعرض العلاقات مع رئيس الجمعية الوطنية السنغالية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية «البرلمان» الذي يزور البلاد حالياً، وذلك بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ونقل مصطفى نياس خلال اللقاء تحيات ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

علاقات

من جانبه حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسَ الجمعية الوطنية السنغالية تحياته للرئيس السنغالي وتمنياته للسنغال وشعبها الصديق بكل خير وتقدم ورفعة.

وبحث سموه ورئيس الجمعية الوطنية السنغالية علاقات التعاون بين دولة الإمارات والسنغال وإمكانات وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دور البرلمانات في معالجة القضايا التي تهم شعوبها وتفعيل دورها في دعم حقوق الشعوب ومصالحها في مختلف المحافل الدولية، إلى جانب بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضور

حضر مجلس سموه.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.