افتتاح معرض سي بي إتش آي العالمي للأدوية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، معرض سي بي إتش آي العالمي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2018 الذي يعد منصة إقليمية للقطاع الصيدلاني.

ويعقد هذا المعرض الأول من نوعه على صعيد المنطقة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويستمر ثلاثة أيام، ويعتبر منصة عرض لأكثر من 250 شركة، فيما من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 4000 زائر.

ويشهد سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام، حيث تشير الأبحاث والتقديرات إلى أن قيمة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 44 مليار دولار بحلول عام 2020.