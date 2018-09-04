ديوان المحاسبة يوقع مذكرة مع نظيره المجري

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع ديوان المحاسبة أمس مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة في دولة المجر بشأن التعاون لإعداد برنامج يعنى بتقييم نزاهة إجراءات المشتريات العامة لمشاريع تقنية المعلومات بما في ذلك تبادل الخبرات في مختلف أوجه الرقابة المالية في القطاع العام.

وقع المذكرة - في مقر الديوان في أبوظبي - من جانب الدولة الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس منظمة الانتوساي ومن جانب المجر لاسزلو دوموكوس رئيس مكتب المحاسبة.ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى تطوير برنامج رقابي يعنى بالمشتريات العامة لمشاريع تقنية المعلومات بدءاً من مرحلة الشراء حتى مرحلة الترسية والتنفيذ.