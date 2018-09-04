«محمد بن راشد للإسكان» تمنح موظفيها ساعتين لمرافقة أطفالهم للمدارس لمدة أسبوع

المصدر: دبي - البيان

منحت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الموظفين من أولياء الأمور ساعتين مرنتين ومنخفضتين لمرافقة أبنائهم طوال أسبوع كامل بالتزامن مع عودة أبنائهم إلى المدارس. وقال أحمد عيسى الكندري، مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن مبادرة المؤسسة تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في إسعاد موظفيها ومشاركتهم مختلف المناسبات بما ييسر أمورهم ويخفف الأعباء عليهم، ويوفر بيئة محفزة للإنتاج والارتقاء في العمل، وتحقيقاً للتوازن الأسري والنفسي ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم من خلال تعزيز دورهم في دعم أبنائهم في العام الدراسي الجديد».

وأوضح الكندري أن: «قرار المؤسسة إعطاء الموظفين والموظفات من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة خلال الأسبوع الدراسي الأول يتيح السماح لهم بالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال اليوم نفسه، بما لا يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات».