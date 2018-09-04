«النعيمي الخيرية» تخفف الأعباء عن 2000 طالب في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مشروعها التربوي برنامج الطالب تزامناً مع بداية العام الدراسي من خلال توزيع كوبونات الطالب بقيمة 100 درهم تستهدف 2000 طالب وطالبة من فئة ذوي الدخل المحدود والأيتام. ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء المادية على كاهل الأسر المحتاجة وتشجيع الطلبة من الفئات المحتاجة والأيتام ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، كما سيسهم في سد حاجة الطالب لشراء ما يحتاجه من حقيبة مدرسية وقرطاسية وأدوات مدرسية.

وجاء ذلك خلال لقاء الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مع علي حسن مدير منطقه عجمان التعليمية بمقر المؤسسة، واطلاعها على مستجدات الميدان التربوي والتجهيزات التي تمت للعام الدراسي الجديد وبحث الاستعدادات واحتياجات الطلبة الخاصة بالعام الدراسي الجديد2018.

جهود

وأثنى مدير المنطقة التعليمية بعجمان على الجهود المبذولة من قبل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الإنسانية والاجتماعية والتربوية، وأهمية تعزيز الشراكات المجتمعية لما يخدم فئات وشرائح المجتمع بشكل عام والطلبة بشكل خاص.

وأعدت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في وقت سابق القسائم المدرسية بقيمة 100 درهم لشراء ما يحتاجه الطالب من أدوات مدرسية وتم توزيعها على مدارس منطقة عجمان التعليمية والمدارس الخيرية بالإمارة، وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة في تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية بين المؤسسة والمؤسسات التربوية والتعليمية. وأشادت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي بالدور الذي يقوم به مديرو ومديرات مدارس المنطقة والكادر التعليمي لخدمة الطلبة والسعي في توفير البيئة المناسبة لهم، متمنية لجميع الطلبة والهيئة التدريسية عاماً دراسياً موفقاً مليئاً بالإنجازات والأفكار المبدعة.