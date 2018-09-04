«صحة دبي» تسعد موظفيها بالدوام المرن في أول أسبوع دراسي

المصدر: دبي - البيان

أعرب موظفو وموظفات هيئة الصحة بدبي عن سعادتهم وتقديرهم للإجراء الذي اتخذته الهيئة قبل بدء العام الدراسي الحالي، والذي بمقتضاه، سمحت الهيئة للموظفين والموظفات ممن لديهم أبناء على مقاعد الدراسة وسيلتحقون بالدوام في أول يوم دراسي بالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر في هذا اليوم بحد أقصى 3 ساعات، كما سمحت للموظفين والموظفات ممن لديهم أبناء يلتحقون بالمدرسة لأول مرة أو ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي بالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر، خلال أيام الأسبوع بحد أقصى 3 ساعات لليوم الواحد.

وكان معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وجه إدارة الموارد البشرية في الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء العام الدراسي، لتوفير المرونة للموظفين والموظفات لمصاحبة أطفالهم إلى مقاعد الدراسة، وذلك حرصاً من هيئة الصحة على استقبال الأبناء لعامهم الدراسي بإيجابية، واهتمام الهيئة البالغ بتواجد الآباء والأمهات من موظفي وموظفات الهيئة بجانب أبنائهم في هذه المناسبة، لإضفاء المزيد من الراحة والسعادة على دوامهم المدرسي.