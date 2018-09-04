ملتقيات إماراتية هندية تستقطب الشباب لمساعدة المحتاجين في كيرالا

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح أطباء الإمارات والهند في استقطاب الشباب من الكوادر الطبية وتمكينهم من العمل الطبي الميداني التطوعي للتخفيف من معاناة المتضررين من فيضانات كيرالا، من خلال تنظيم سلسلة من الملتقيات الإماراتية الهندية الشبابية التطوعية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني الشبابي وتبادل الخبرات في رسالة حب وعطاء من أبناء الإمارات انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد.ويأتي ذلك في مبادرة تطوعية وإنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء وأطباء الإنسانية الشباب ومؤسسة ك ام شيراين للقلب في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك.