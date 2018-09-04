تفاعل إعلامي عالمي مع اختيار رائدَي الفضاء الإماراتيين

المصدر: دبي - البيان

شهد إعلان الإمارات اختيار أول رائدي فضاء هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، تفاعلاً إعلامياً عالمياً كبيراً، وإشادات واسعة حول المعمورة.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، بحسب تدوينات بثّها حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر» أن اختيار هزاع المنصوري وسلطان النيادي أول رائدي فضاء عرب للمحطة الدولية جاء بعد عملية تقييم وفحوصات دقيقة شملت 4 آلاف متقدم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

طموح

فيما نقلت وكالة «إسوشيتد برس»: «صاحب السمــو الشيــخ محمـد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، يعلن عبر «تويتر» عن أسماء أول رائدَي فضاء إماراتيين، ومهمتهما للمحطة الفضائية الدولية تنطلق في أبريل 2019، خطوة تعكس الطموح الإماراتي الكبير في مجال الفضاء مع تصنيع الدولة لأول قمر صناعي محلياً، ومشروع مسبار الأمل للمريخ».