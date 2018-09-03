محمد بن زايد يستقبل رئيس الجمعية الوطنية السنغالية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر معالي مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية "البرلمان" الذي يزور البلاد حاليا وذلك بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و تمنياته لدولة الإمارات و شعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. رئيس الجمعية الوطنية السنغالية تحياته لفخامة الرئيس السنغالي و تمنياته للسنغال وشعبها الصديق كل خير وتقدم ورفعة.

وبحث سموه و رئيس الجمعية الوطنية السنغالية علاقات التعاون بين دولة الإمارات والسنغال وإمكانات وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دور البرلمانات في معالجة القضايا التي تهم شعوبها و تفعيل دورها في دعم حقوق الشعوب و مصالحها في مختلف المحافل الدولية إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.